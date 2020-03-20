Boşalan raflar, talan edilmiş marketler...

Koronavirüs korkusu İngiltere'de paniği körükledi, İngilizler marketlere akın etti. Ülkenin birçok yerinde raflar boşaldı. Geriye bu görüntüler kaldı. Bu durum ihtiyaç sahiplerini mağdur etti.

Yorkshire bölgesinde bir hemşire 2 günlük yorucu nöbetinin ardından soluğu markette aldı. Ancak temel ihtiyaçlarını bile bulamayınca isyan etti. Duygularını şöyle anlattı:

"Yoğun bakım hemşiresiyim ve 48 saatlik nöbetim yeni bitti. Önümüzdeki günler için bir şeyler alacaktım. Yiyecek ve sebze yok. Benim gibi insanlar en ihtiyacınız olduğu anda size bakıyor. Lütfen buna bir son verin."

Epsom kentinde de boş rafların arasında elindeki alışveriş listesiyle öylece kala kalan yaşlı adamın görüntüsü yürek burktu.