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Dünya
AA 07.11.2023 01:54

ILO: Gazze'de istihdamın yüzde 60'dan fazlası yok oldu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde istihdamın yüzde 60'tan fazlasının yok olduğunu bildirdi.

ILO: Gazze'de istihdamın yüzde 60'dan fazlası yok oldu

ILO, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği yoğun saldırıların, işgal altındaki Filistin topraklarında iş gücü piyasası ve geçim kaynakları üzerindeki etkisine ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, "Çatışmaların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde istihdamın en az yüzde 61'i, yani 182 bin iş kaybı yaşandı. Gazze'deki çatışmanın etkilerinin (işgal altındaki) Batı Şeria'ya yayılması bekleniyor. Aynı dönemde Batı Şeria'daki istihdamın tahmini yüzde 24'ü (208 bin iş) kaybedildi." ifadeleri yer aldı.

"Gazze'deki krizin etkilerinin Batı Şeria'ya yayılması bekleniyor"

Gazze ve Batış Şeria'daki yaklaşık 390 bin iş kaybının, günlük 16 milyon dolar tutarında iş gücü geliri kaybına karşılık geldiği belirtildi.

Raporda, Gazze'deki askeri operasyonların yoğunlaşması ve bölgedeki insani krizin devam etmesi durumunda rakamların daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Gazze'deki insani krizin iş piyasası, istihdam olanakları ile bölgedeki ve tüm Filistin topraklarındaki geçim kaynakları üzerinde ciddi etkilerinin olduğu aktarıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen ILO Arap Ülkeleri Bölge Direktörü Ruba Jaradat, "Mevcut trajik krizin Filistin iş gücü piyasası üzerindeki yansımalarına ilişkin ilk değerlendirmemiz son derece endişe verici sonuçlar verdi. Bu sonuçlar, çatışma devam ederse daha da kötüleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Jaradat, "Çatışmalar, can kaybı ve temel insani ihtiyaçlar açısından çok büyük bir insani krize neden oluyor. Bunun yanı sıra iş ve işletmelere büyük zararlar veren, yansımaları uzun yıllar hissedilecek sosyal ve ekonomik bir krizi de temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Etkilenen işçilere ve işletmelere acil yardım sağlamak için hükümet, işçi, işveren ortaklar, diğer BM kuruluşları ve insani yardım aktörleriyle çalışmalar yürüttüklerini aktaran Jaradat, işçilerin ve işletmelerin kurtarılması konusunda uzun vadede Filistinlileri destekleyeceklerini kaydetti.

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