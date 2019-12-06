Ekim ayında ilan edilen ateşkese uymayan rejim güçleri, yeniden İdlib'e hava saldırıları düzenlemeye başladı.

Terörle mücadele ettiğini iddia eden Esed rejimi, bölgedeki okulları hastaneleri sivil yerleşimleri hedef alıyor.

2 Aralık'ta Maaret el Numan ilçesindeki en büyük pazar yerine hava saldırısı düzenlendi ve aralarında çocukların da olduğu 13 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sırasında siviller alışverişteydi. Esnaf kepenklerini yeni açmıştı.

Bombardımanların gölgesinde yaşamaya çalışan esnaf, pazar yerini eski haline getirmeye çalışıyor.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Fatih Şenel