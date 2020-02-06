Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayan Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneyinde ilerliyor.

Rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusunda kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Sarmin ve Kumeynas beldelerine karadan ilerlemeye çalışıyor. Bölgede askeri muhalifler ve rejim karşıtı askeri gruplar ile rejim arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim sivil yerleşimleri ele geçirmek için saldırılarını sürdürürken, siviller de korkudan göç etmeye devam ediyor.

Halihazırda İdlib kent merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken, Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.

TRT Haber Muhabiri Damla Erikan İdlib'deki son durumu anlattı. 2019'un başından bu yana evlerini terk edenlerin sayısı 1,5 milyonu aştı.

İdlib süreci

Türkiye ve Rusya anlaştı. İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için ateşkes ilan edildi. Esed rejimine ilk uyarı da ateşkesin hemen ardından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Ocak'ta "Gerekirse rejimin ateşkesi bozma girişimlerini bizzat önlemekte kararlıyız. Artık herkes bu işin şakasının olmadığını, Türkiye'nin 'yaparım' dediği bir şeyi mutlaka yapacağını görüp kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

Ancak rejim, bu uyarıya kulak asmadı, Bir kez daha ateşkesi ihlal eden taraf oldu. Sivilleri öldürdü, Türk askerine saldırı düzenlendi. Bu saldırı İdlib operasyonunun ilk işaret fişeğini ateşledi. Saldırılara anında karşılık verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmasında rejime sert tepki gösterdi. "Askerlerimize yapılan saldırı, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Rejime şubat ayına kadar süre

Ankara, İdlib'de artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını vurguladı. Rejime, Soçi mutabakatı alanına çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar süre tanındı. Rejim, saldırgan tutumunda ısrarcı olursa Türk askeri bölgede operasyonlarına başlayacak. Operasyonlar İdlib'le sınırlı kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tel Rıfat bölgesi derhal teröristlerden temizlenerek Suriye halkının yönetimine bırakılmalıdır. Önümüzdeki günlerde bu çerçevede beklediğimiz adımların atılmaması halinde Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye'nin Suriye'deki güvenlik ihtiyaçları karşılanana kadar İdlib'de ve diğer harekat bölgelerinde izleyeceği yeni yol bu şekildedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki günlerde beklediğimiz adımların atılmaması halinde, Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz.https://t.co/UWu056TRFI pic.twitter.com/O0CXafDQou — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2020

Yapılacak olası müdahale ile Türkiye sınırına yönelen göç dalgasının da önüne geçilmiş olacak.