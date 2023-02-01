İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 63 kampı su bastığını, binlerce sivilin yaşadığı çadırın su altında kaldığını tespit ettiğini söyledi.

Su baskını sonucu çadırlardaki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Hallaj, "İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor." dedi.

Hallaj, ilk çalışmalarda Nesim el-Şam, Muslim Kayir, Tımeymi ve Keferderyen gibi kamplarda binlerce ailenin mağdur olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Her geçen gün insani krizin arttığına işaret eden Hallaj, oluşan zararı karşılamak ve mağduriyetin giderilmesi için hızlı çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.