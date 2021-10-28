Yemen Kültür ve Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husiler tarafından Marib'e bağlı el-Cuba ilçesinin Cerşe bölgesine İran yapımı balistik bir füzenin fırlatılmasını en sert şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Balistik füzenin bir mescit ile sivillere ait 4 evi yıktığını belirten el-İryani, ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

El-İryani, Husilerin, Yemenlileri sistematik bir göçe zorladıklarını vurgulayarak, Birleşmiş Milletlerin de bu askeri tırmanışı durdurmakta aciz kaldığını kaydetti.

Saldırıya ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.