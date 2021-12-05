Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, Marib'deki bazı yerleşim yerlerine 4 balistik füzeyle saldırı düzenledi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin saldırısında 3 sivilin yaralandığını, kamu ve özel mülkiyete ait bazı binaların maddi hasar gördüğünü belirtti.

Husileri terör örgütü ilan etme çağrısı

İryani, İran tarafından desteklenen Husi milislerin Marib'deki yerleşim yerlerine saldırı düzenlemesini şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Yemenli Bakan,​​​​​​​ Husilerin milyonlarca sivil ve iç göçmenin yaşadığı bölgeleri hedef alarak, kendi terörizmini ve kan dökücülüğünü ortaya koyduğunu ifade etti.

İryani, Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ve ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'i, Marib'e yönelik saldırıları savaş suçu kabul etmeye ve Husileri terör örgütü ilan etmeye çağırdı.