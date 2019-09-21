Yemen'deki Husiler'den yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduğumuzu ilan ediyoruz ve Suudi Arabistan'dan aynı karşılığın verilmesini bekliyoruz" denildi.

Suudi Arabistan'ın olumlu yanıt vermemesi durumunda saldırılara karşılık verebilecekleri ifade edildi.

Açıklamada, savaşın devam etmesinden en çok koalisyon güçlerinin zarar göreceği de vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber