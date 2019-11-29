Husiler Suudi Arabistan helikopterini düşürdü29 Kasım 2019 Cuma 13:56 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 14:24
Yemen'de Husilerin sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'a ait bir Apache helikopterini düşürdüklerini ve pilotların öldüğünü duyurdu.
Yemen'de Husilerin sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir Apache helikopterini düşürdüklerini iddia etti.
Seri, "Suudi Apache helikopteri karadan havaya füze ile vurularak düşürüldü ve helikopter tamamen yandığı için iki pilot öldü" ifadelerini kullandı.
1.. بفضل من الله تعالى الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا .— العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019
وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل .
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Reuters