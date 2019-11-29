Yemen'de Husilerin sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait bir Apache helikopterini düşürdüklerini iddia etti.

Seri, "Suudi Apache helikopteri karadan havaya füze ile vurularak düşürüldü ve helikopter tamamen yandığı için iki pilot öldü" ifadelerini kullandı.

1.. بفضل من الله تعالى الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن من إسقاط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ ارض جو بتقنية جديدة سنكشف عنها لاحقا .

وقد تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير اثناء قيامها باعمال عدائية ومصرع طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل . — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 29, 2019

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Reuters