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Dünya
AA 27.07.2023 00:18

Hunter Biden'ın hakkındaki suçlamalarla ilgili savcılarla yaptığı anlaşma onaylanmadı

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda savcılarla yaptığı anlaşma onaylanmadı.

Hunter Biden'ın hakkındaki suçlamalarla ilgili savcılarla yaptığı anlaşma onaylanmadı
[Fotograf: AP]

Hunter Biden, bugün Delaware’de hakim karşısına çıkarak, önce kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyi planladığını söyledi.

Ancak davaya bakan mahkeme Yargıcı Maryellen Noreika, Hunter Biden'ın vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçunun bağlantısıyla ilgili anlaşmanın şartlarına ilişkin endişelerini dile getirdi.

Noreika, "Bana öyle geliyor ki 'sözleşmeyi kaşeleyip geçin' diyorsunuz. Bu anlaşma, özden çok bana şekil gibi geliyor." diyerek, taraflardan anlaşmayı neden kabul etmesi gerektiğini açıklamalarını istedi.

Yargıcın anlaşmayı imzalamaması üzerine Hunter Biden, hakkındaki iki ayrı vergi suçlamasını da reddetti.

Eski Başkan Donald Trump döneminde atanan yargıç Noreika, davanın haftalarca ertelenemeyeceğini belirterek, savunma avukatları ve savcılardan iki hafta sonra kendisine durum hakkında bilgi vermeleri talebinde bulundu.

Savcılarla hakkındaki suçlamalar üzerine anlaşma yapmıştı

Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, 20 Haziran’da ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, kendisine yöneltilen "federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak" suçlamalarıyla ilgili savcılarla anlaşma yaptığı ve suçunu kabul edeceği bildirilmişti.

53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların, hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyordu.

Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyordu.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

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