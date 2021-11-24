Açıklama Mısır ve Fransa'nın gizli bir anlaşma kapsamında 2016-2018 döneminde Libya sınırında düzenlediği askeri operasyonlarda sivillerin hedef alındığına yönelik haberin ardından geldi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Paris'in konuyu soruşturması ve Kahire'ye verdiği güvenlik desteğini kesmesini istedi.

HRW'nin, konuya ilişkin açıklamasında, 22 Kasım'da Fransız Silahlı Kuvvetlerinin "Disclose" internet sitesi tarafından yayımlanan habere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurduğu hatırlatıldı.

Fransa'ya güvenlikle ilgili tüm satışları askıya alma çağrısı

Soruşturmanın sızıntıların kaynağına mı yoksa içerdiği iddialara mı odaklanacağının belli olmadığı ifade edilen açıklamada, "Fransa daha önce de Mısır hükümetinin korkunç insan hakları siciline yardım etmişti" ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın, Fransa'nın en iyi silah müşterileri arasında yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Fransa, bu silahlardan bazılarının protestoları şiddetle bastırmak ve diğer insan hakları ihlallerini işlemek için kullanıldığına dair kanıtlara rağmen güvenlik ve terörle mücadele bahanesiyle Sisi hükümetiyle büyük silah anlaşmaları imzalamaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Fransa'nın Disclose'un iddialarını derhal araştırması ve Mısır hükümetine yaptığı güvenlikle ilgili tüm satışları askıya alması istendi.

Libya sınırında 'Sirli' operasyonu

Disclose internet sitesinin Elysee Sarayı, Savunma Bakanlığı ile Askeri İstihbarat Direktörlüğüne (DRM) ait gizli belgelere dayandırdığı 22 Kasım tarihli özel haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 25 Temmuz 2015'te savunma bakanı olduğu dönemde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarette Mısırlı mevkidaşı ile görüştü ve terörle mücadele kapsamında ülkenin Libya sınırında "Sirli" adı verilen operasyonun düzenlenmesine karar verildi.

Operasyon kararı gizli alınıp, herhangi resmi anlaşma imzalanmazken, Fransa, Şubat 2016'da başlayan operasyona ilişkin Mısır'la istihbarat bilgelerini paylaştı.

"Operasyonda sadece siviller öldürüldü"



Operasyonda görevli Fransız kuvvetler, Mısır'ın Fransa'nın verdiği bilgilerle teröristleri değil uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan sivil vatandaşları hedef aldığını üst makamlarına bildirdi.

Disclose internet sitesine konuşan, operasyonda görev yapan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, "Operasyonda sadece siviller öldürüldü. Teröristler (operasyonun yapıldığı) bölgede değildi. Onlarda daha çok ülkenin kuzeybatısında Sinai bölgesinde bulunuyordu" ifadesini kullandı.

Habere göre, Fransız ordusunun Mısır'da 2016-2018'de sivillere yönelik en az 19 saldırıda sorumluluğu bulunuyor ve saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.