Hong Kong Üniversitesindeki sütun yerinden kaldırıldı. 8 metre uzunluğundaki Utanç Sütunu 1996 yılında yapıldı. Sütun, Tiananmen katliamında hayatını kaybeden Çinlileri simgeliyordu.

Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e devriyle şehir merkezindeki sütunun kaldırılması gündeme geldi. Bunun üzerine sütun, öğrenciler tarafından yerinden alınarak Hong Kong Üniversitesine taşındı.

Üniversite konseyi, yasal tavsiyelere uyarak bu kararı aldıklarını açıkladı.

Muhaliflerden tepki yağdı

Sütunun kaldırılışına kentteki muhaliflerden tepki geldi. Bir grup aktivist sütunun kaldırılmasını Pekin yönetiminin istediğini savunuyor. Bu adımın kentteki demokratik özgürlüklerin yok edilişinin bir parçası olduğunu öne sürülüyor.

Hong Kong'da protestolu geçen iki senenin ardından uygulamaya geçen Ulusal Güvenlik Yasası şehirde dengeleri değiştirdi. Ağır cezalar içeren yasa nedeniyle muhaliflerin susturulduğu eleştirileri yapıldı.

Pekin yönetimiyse güvenlik yasasıyla Hong Kong'un yeniden istikrara kavuştuğunu savunuyor.