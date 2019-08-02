Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kamu çalışanından destek geldi.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, protestoların sürdüğü Hong Kong'da, binlerce kamu personeli, hükümete, göstericilerin taleplerini değerlendirmesi çağrısında bulunarak sokaklara çıktı.

Hükümetin, politik olarak tarafsız kalmaları ve görüşlerine aykırı davranmamaları gerektiği, aksi halde sonuçlarıyla yüzleşecekleri uyarısına rağmen toplanan kamu çalışanlarının gösterisine, emekliler ve farklı sektörden çalışanlar da katıldı.

Pek çok kamu çalışanı, internet platformlarını kullanarak, seslerini duyurma konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da, halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önde gelenleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA