Hong Kong yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu kararın koronavirüs salgını nedeniyle alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, memurların evden çalışmaya devam edecekleri belirtilerek, özel sektördeki işverenlere de çalışma saatlerinde esnek davranmaları çağrısında bulunuldu.

Hong Kong'da şu ana kadar 273 kişide Covid-19'a rastlandı. 4 kişi ise salgında hayatını kaybetti.