Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Hong Kong'da üniversiteye giriş sınavları ertelendi
[Fotoğraf: Reuters]
Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde üniversiteye giriş sınavlarının 24 Nisan tarihine kadar ertelendiği bildirildi.
Hong Kong yönetiminden yapılan açıklamada, söz konusu kararın koronavirüs salgını nedeniyle alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, memurların evden çalışmaya devam edecekleri belirtilerek, özel sektördeki işverenlere de çalışma saatlerinde esnek davranmaları çağrısında bulunuldu.
Hong Kong'da şu ana kadar 273 kişide Covid-19'a rastlandı. 4 kişi ise salgında hayatını kaybetti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:40
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