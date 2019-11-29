South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, polis ekipleri bugün öğleden önce kampüs çevresindeki kordonu kaldırdı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Chow Yat-ming, dün protestocuların kamp kurduğu üniversiteye giren polis ekiplerinin tehlikeli maddeleri temizlemek için yürüttüğü çalışmaları tamamladığını bildirdi.

Polisin üniversitedeki aramaları sırasında herhangi bir protestocuya rastlanmadığını ve gözaltı işlemi yapmadığını ifade eden Chow, polisin öğle yemeğinden önce kampüsün kontrolünü okul yönetimine devredeceğini açıkladı.

Chow, kordonun kaldırılmasının ardından kampüs çevresindeki yolların da yeniden trafiğe açılacağını belirtti.

Kaynak: AA