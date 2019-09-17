Çin'e iadesi tasarısına karşı protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da Baş Yönetici Lam, basına yaptığı açıklamada, uluslararası halkla ilişkiler firmalarından bölgenin itibarını yeniden kazanmasına yardımcı olmalarını talep ettiklerini ancak firmaların, "bunun doğru bir zaman olmadığını" yanıtını verdiğini söyledi.

Firmaların isimlerine ya da firmalarla ne zaman irtibata geçildiğine ilişkin ayrıntı paylaşmayan Lam, "Hong Kong'un itibarını yeniden inşa etmek için herhangi bir kampanya başlatmak amacıyla hükümet kaynaklarını kullanmak en uygun maliyetli yol olmayabilir ancak er ya da geç, bunu yapmak zorunda kalacağız çünkü Hong Kong'un temellerine her türlü güvenim var" dedi.

Lam, "Hong Kong'un itibarına verilen zararı gidermek için büyük bir kampanya başlatmamızın zamanı gelecek" ifadesini kullandı.

Lam ayrıca, protestocular dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin temsilcileriyle gelecek hafta açık diyaloglara başlayacağını ve katılımcıların görüşlerini özgürce ifade edebileceğini dile getirdi.

Hong Kong'da herkesin, protestocuların taleplerine destek vermediğine işaret eden Lam, şiddet olaylarına göz yummayacaklarını sözlerine ekledi.

Lam, diyaloğun, konut fiyatlarının yüksekliği ve işsizlik gibi bölgede huzursuzluğa neden olan sorunların çözümü yönünde önemli bir ilk adım olacağı değerlendirmesinde de bulundu.

Tasarı geri çekildi

Hong Kong'da protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının öldüğünü açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek" açıklamasını yapmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilm esinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA