Resmi olmayan sonuçlara göre, seçimin galibi VVD ve yerel partiler oldu.

Göçmen kökenlilerin yoğun yaşadığı başkent Amsterdam'da seçimden İşçi Partisi (PvdA) galip ayrıldı. Rotterdam ve Den Haag'de ise 4 yıl önce olduğu gibi aşırı sağcı yerel partiler Leefbaar Rotterdam ve Mos Grubu birinci sırada yer aldı.

Yerel seçime ilk defa katılan aşırı sağcı Demokrasi Forumu Partisi (FvD) ile sol partiler olan Volt Partisi ve Bij1 Partisi ise birçok belediyede sandalye elde etme başarısını gösterdi.

Sandıkların yüzde 98,5'inin açıldığı seçimde, ülke genelinde oylarının yüzde 36,4'ünü yerel partiler, yüzde 11,5'ini koalisyon ortaklarından VVD, yüzde 11,2'sini ise Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) aldı. Koalisyonun diğer ortağı D66, oyların yüzde 8,6'sını alırken, Yeşil Sol (GroenLinks) yüzde 8,3 ve PvdA ise yüzde 7,7 oy oranında kaldı.

Yerel partilerin oyları 4 yıl önceki seçime göre yükselirken, koalisyon ortaklarının hepsinin oylarında gerileme yaşandı.

Denk Partisi 15 belediyede 26 meclis üyeliği kazandı

Önemli kentlerden Rotterdam'da 4, Lahey ve başkent Amsterdam'da ise ikişer meclis üyesi çıkaran, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisi, 15 belediyede toplam 26 meclis üyeliği elde etti.

Seçimde yarışan yüzlerce Türk kökenli adayın durumu ise büyük ölçüde tercihli oyların sonucunun açıklanmasıyla belli olacak.

Sandık başına giden yaklaşık 13,6 milyon seçmenin, belediye meclislerinde yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandığı seçimin resmi sonuçları 21 Mart'ta açıklanacak.

Dört yıl önce yüzde 54,1 olan seçime katılım oranı gerileyerek bu yıl yüzde 50,3'te kaldı.