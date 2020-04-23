Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Hollanda'da vaka sayısı 35 bini aştı
Hollanda Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka sayısının 35 bin 729'a ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte 123 kişi daha hayatını kaybetti.
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 137 artarak 10 bin 158 oldu.
COVID-19 görülen kişi sayısının 887 artarak 35 bin 729'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 123 artışla 4 bin 177'ye yükseldi.
Etiketler: Hollanda vaka sayısı ölü sayısıSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 15:23
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