Hollanda Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten etkilenenlerin sayısının son 24 saate bin 140 artarak, 31 bin 589'a ulaştığını açıkladı.

Ülkede 142 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3 bin 601 oldu.

Dünya genelinde ise vaka sayısı 2 milyon 259 bin 317'ye, ölü sayısı ise 154 bin 694'e ulaştı.