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Hollanda'da vaka sayısı 31 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı 31 bin 589'a ulaştı. 142 kişi daha hayatını kaybetti.
Hollanda Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten etkilenenlerin sayısının son 24 saate bin 140 artarak, 31 bin 589'a ulaştığını açıkladı.
Ülkede 142 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3 bin 601 oldu.
Dünya genelinde ise vaka sayısı 2 milyon 259 bin 317'ye, ölü sayısı ise 154 bin 694'e ulaştı.
Etiketler: vaka sayısı ölü sayısı koronavirüs HollandaSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 15:17
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