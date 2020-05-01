Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da ölü sayısı 4 bin 893'e yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 98 artarak 4 bin 893'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili verileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 85 artarak 10 bin 854 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 475 artarak 39 bin 791'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 98 artışla 4 bin 893'e yükseldi.
Verilerde, hastalık belirtisi bulunan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek vaka sayısının daha yüksek olduğu kaydedildi.
Etiketler: Hollanda koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 15:23
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