Hollanda'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulandı. Sokaklara dökülen göstericiler, başkent Amsterdam'da kısıtlamaları protesto etti.

Kentin kalbindeki Müze Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Atlı polisler göstericileri dağıtmakta güçlük çekti.

25 kişi tutuklandı

Amsterdam yakınlarındaki bir koronavirüs test merkezi de protestoların hedefi oldu.

Gençlerin havai fişek attığı tesis kısa sürede kül oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan 25 kişi tutuklandı.

Eindhoven'daki gösterilerdeyse kentin merkezi savaş alanına döndü. Polis araçlarına taşlarla saldıran göstericiler bir aracı ateşe verdi. Atlı polisler de taşlı saldırıdan kaçarak kurtuldu.

Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanıldı

Hollanda polisi kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Koronavirüs nedeniyle 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede akşam 9 ve sabah 4 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

