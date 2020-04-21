Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 916'ya çıktı
[Fotoğraf: AP]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 165 artarak 3 bin 916'ya ulaştı.
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 9 bin 897 oldu.
COVID-19 görülen kişi sayısının 729 artarak 34 bin 134'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 165 artışla 3 bin 916'ya yükseldi.
Etiketler: Hollanda koronavirüs ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 15:39
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