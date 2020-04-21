Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), COVID-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 118 artarak 9 bin 897 oldu.

COVID-19 görülen kişi sayısının 729 artarak 34 bin 134'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 165 artışla 3 bin 916'ya yükseldi.