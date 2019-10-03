Dünya
Hollanda'da cami kundaklayan kişiye 3 yıl hapis03 Ekim 2019 Perşembe 22:02 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 22:11
Kuzey Hollanda Mahkemesi, Leeuwarden kentinde bir camiyi kundaklayan kişiye 3 yıl hapis ve 1300 euro para cezası verdi.
Kuzey Hollanda Mahkemesinden yapılan açıklamada, Leeuwarden kentinde, nisan ayında bir camiyi kundaklayan kişinin, 36 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve 1300 euro tazminat ödemesine hükmedildiği belirtildi.
Saldırganın, caminin önüne koyduğu çöp torbalarını yaktığı, bununla camiyi, içinde yaşayan imamı ve cami cemaatini büyük tehlikeye attığı ifade edildi.
Ayrıca caminin etrafında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: kuzey hollanda mahkemesi