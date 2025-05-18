Açık 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.05.2025 20:35

Hollanda'da binlerce kişi hükümetin İsrail politikasına tepki gösterdi

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de toplanan yaklaşık 100 bin kişi, hükümetin İsrail yanlısı politikasını protesto etti.

Hollanda'da binlerce kişi hükümetin İsrail politikasına tepki gösterdi

Çok sayıda uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşunun (STK) ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen gösteri, "Gazze için Kırmızı Çizgi Çekilsin" sloganıyla Malieveld Meydanı’nda yapıldı.

Göstericiler, kırmızı çizgiyi sembolize etmek amacıyla kırmızı giysiler giyerek alanda toplandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü gibi çok sayıda uluslararası STK'nin Hollanda şubeleri ile yerel insan hakları kuruluşları, Filistin destek grupları, kadın, çocuk ve insani yardım derneklerinden oluşan 80'in üzerinde STK etkinliğe katıldı.

Resmi kayıtlara göre gösteriye 70 binden fazla kişi katıldığı belirtilirken, organizasyonu yürüten STK’lerden Oxfam Novib katılımcı sayısını 100 bin olarak açıkladı.

Hollanda'da binlerce kişi hükümetin İsrail politikasına tepki gösterdi

Gösteride yapılan konuşmalarda, Gazze'de mart ayından bu yana yüzlerce kişinin açlıktan hayatını kaybettiği vurgulandı. Konuşmacılar, Hollanda hükümetini İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı sessiz kalmakla suçladı.

Göstericiler, hükümetten İsrail'e yönelik daha sert politikalar benimsemesini, askeri ve siyasi desteğin sonlandırılmasını ve yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Nisan ayında bazı STK’lerin hükümetle bu konularda gerçekleştirdiği görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

Hollanda'da binlerce kişi hükümetin İsrail politikasına tepki gösterdi

Hollanda'da Filistin’e destek amacıyla düzenlenen en geniş katılımlı eylem

Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinde yer alan açıklamada, Schoof hükümetinin, İsrail’in savaş hukukunu sürekli ihlal etmesine rağmen hâlâ "kırmızı çizgi" çekmediği ve cezasızlığı sona erdirmek için harekete geçmeyi reddettiği vurgulandı.

"Gazze için Kırmızı Çizgi Çekilsin" yazılı pankart arkasında yürüyen kalabalık, “Schoof hükümeti sağır”, “Hükümet utan, ellerin kanlı”, “Hollanda ödüyor, İsrail bombalıyor”, “Özgür Filistin”, “İşgal altındaki topraklarda barış olmaz”, “Soykırımı durdur”, “Çocukları öldürmeyi durdur” gibi sloganlar attı.

Göstericiler, yürüyüşleri sırasında Uluslararası Adalet Divanı'nın da bulunduğu Barış Sarayı ile Hollanda Parlamentosu'nun önünden geçerek yeniden Malieveld Meydanı'na döndü.

Bu gösteri, son yıllarda Hollanda'da Filistin’e destek amacıyla düzenlenen en geniş katılımlı eylem olarak değerlendiriliyor.

ETİKETLER
Hollanda İsrail Gazze
Sıradaki Haber
İran: Uranyum zenginleştirme faaliyeti durdurulmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:26
Nijerya'da tekne battı: 37 ölü
21:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı tebrik etti
21:18
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti
21:56
Sivasspor Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım oldu
21:40
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27
Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele raflara yansıyor
Gazze'deki Filistinliler zorunlu göçe maruz kalmaya devam ediyor
Gazze'deki Filistinliler zorunlu göçe maruz kalmaya devam ediyor
FOTO FOKUS
Yokuşta duran kamyon park halindeki araçlara çarptı
Yokuşta duran kamyon park halindeki araçlara çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ