Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 03:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Amsterdam polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, bıçaklı bir kişinin Ferdinand Bolstraat'ta 5 kişiye saldırdığı belirtildi.
Saldırıya uğrayanlardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, yaralanan 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, saldırganın yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.
Polis, 29 yaşındaki saldırganın kimliğine ilişkin açıklamada bulunmadı.
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