Hollanda’da karantina önlemlerinin gevşetilmesinden sonra COVID-19 vakaları büyük artış gösterdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, gevşemeyi bir “hata” olarak nitelendirdi ve özür diledi.

Ülke karantinaya geri dönüyor.

Halkı yeniden evden çalışmaya çağıran Rutte, gece kulüplerinin ağustos ortasına kadar tekrar kapatılması talimatı verdi.

Hollanda'daki günlük yeni vakaların yedi günlük hareketli ortalaması, son iki hafta içinde rekor kırdı.

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, günlük yeni vaka sayısının istikrara kavuşmaya başladığını ancak çok yüksek olduğunu söyledi.