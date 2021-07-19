Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AP
Hollanda'da artan vakaların ardından evden çalışmaya dönüş çağrısı
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yeni tip koronavirüs enfeksiyonlarında son zamanlarda görülen artışın ardından gevşeme için özür diledi, insanları tekrar evden çalışmaya çağırdı.
Hollanda’da karantina önlemlerinin gevşetilmesinden sonra COVID-19 vakaları büyük artış gösterdi.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, gevşemeyi bir “hata” olarak nitelendirdi ve özür diledi.
Ülke karantinaya geri dönüyor.
Halkı yeniden evden çalışmaya çağıran Rutte, gece kulüplerinin ağustos ortasına kadar tekrar kapatılması talimatı verdi.
Hollanda'daki günlük yeni vakaların yedi günlük hareketli ortalaması, son iki hafta içinde rekor kırdı.
Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, günlük yeni vaka sayısının istikrara kavuşmaya başladığını ancak çok yüksek olduğunu söyledi.
Etiketler: Hollanda Koronavirüs
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