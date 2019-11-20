Hollanda'nın farklı kentlerinde, Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla yapılan grev sonucu, acil durumlar hariç 83 hastanede ve 32 poliklinikte hizmete bir gün ara verildi.

FNV'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle bugün yapılması gereken binden fazla ameliyat ve 10 bin randevunun ertelendiği belirtildi.

Utrecht kentinde organize edilen ulusal grev eylemine ülkenin farklı kentlerinden katılan çok sayıda hastane çalışanı, "beyaz öfke", "annenin sağlık bakımı tehlikede", "kan basıncımız maaşımızdan daha çabuk yükseliyor", "kırmızı alarm, sağlık sıkıntıda" pankartları ve dövizleri taşıyarak, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşların yüzde 5 artırılması talebinde bulunu.

"Masada istediğimizi alana kadar eyleme devam edeceğiz"

Hoofddorp kentindeki Spaarne Hastanesi Anestezi Bölümünde çalışan Ernst Granneman, çalışma koşullarının artık dayanılmaz hale geldiği için ulusal eyleme geçtiklerini söyledi.

Granneman, "Güncel bilgiler yalan söylemiyor. Sağlık sektöründeki maaşlar donmuş durumda. Masada istediğimizi alana kadar eyleme devam edeceğiz." dedi.

Alkmaar'daki Noordwest Hastanesinde Ameliyat Asistanı olan Tanneke Goverse, toplu iş sözleşmesiyle (TİS) ilgili yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiğini ve sürekli ertelendiğini belirterek, "İyi ve yeni bir TİS istiyoruz. Bizim için önemli olan sesimizin duyulması ve sağlık sektörüne bütçe ayrılmasıdır." diye konuştu.

Leeuwarden Medikal Hastanesi Geriatri Bölümünde hemşire olan Gerda de Brouwen, önceliklerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi olduğunun altını çizerek, "Çok az kişiyle çok fazla iş yapmamız gerekiyor. Yeter artık eğer bunlar çözülmezse gelecekte hemşire kalmayacak bu da istemediğimiz bir durum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA