Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda, Polonya ve Türk polisi 2 ton 400 kilo eroin ele geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Hollanda, Polonya ve Türk polisinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde Orta Doğu’dan Avrupa’ya götürülen 2 ton 400 kilogram eroinin ele geçirildiğini duyurdu.
Europol'den yapılan açıklamada, tırların içinde gıda ambalajlarına ve inşaat malzemeleri içine saklanmış 2 ton 400 kilogram eroinin Hollanda’ya götürülmek üzere yakalandığı belirtildi.
Operasyonlar sonucu Türkiye, Hollanda, Belçika ve Polonya’da uyuşturucuyu taşıyan suç örgütü üyesi toplam 13 kişinin tutuklandığı kaydedildi.
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