Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Twitter'dan yaptığı açıklamada son tahliye uçağının Kabil Havalimanı'ndan ayrıldığını ve ülkesinin tahliyelerinin bugün itibarıyla sonlandırıldığını duyurdu.

Büyükelçilik çalışanları ve Hollanda askerlerinden oluşan 118 kişinin ülkeyi terk ettiğini belirten Kaag, "Afganistan'dan 20 yılın sonunda bu şekilde ayrılmak ağır geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaag, geride kalanların güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek uluslararası topluma Afganistan'a ve ülkede kalanlara destek olma çağrısında bulundu.

Bin 500'den fazla kişi tahliye edildi

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada bugüne kadar bin 500'den fazla Hollanda vatandaşı ve yerel Afgan çalışanın ülkeden çıkarıldığını belirtti.

Afganistan'da tahliye edilmeyi bekleyen Hollandalılar ve Hollanda misyonlarında çalışan Afganlar olduğunu duyuran Bakanlık, geride kalanları tahliye çabalarının devam edeceğini açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada küçük bir grup askerin 31 Ağustos'tan sonra da ayrılmak isteyenler ve acil durumlar için bölgede başka bir ülkede konuşlandırılmaya devam edeceği kaydedildi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i çatışmasız olarak kontrolüne almasının ardından çok sayıda Afgan ülkeyi terk edebilmek için havalimanına gitmişti.