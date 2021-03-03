Fransız milletvekilleri Frederique Dumas, Hubert Julien-Laferriere, Sylvie Guillaume ve Mounir Satouri Suriye'deki Hol kampına girmek istedi.

Ancak terör örgütü PKK/YPG, Fransız milletvekillerinin mülteci kampına gitmesine engel oldu.

Solcu Fransız milletvekilleri, konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Belçika, Finlandya, Almanya, Avusturya ve İspanyol delegasyonlarının son haftalarda Hol Kampı'nı ziyaret edebildiğini ancak kendilerinin Suriye sınırını geçtikten sonra terör örgütü PKK/YPG'nin, kontrolünde tuttuğu kampa girilmesine engel olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yerinde yaptığımız görüşmeler, kampa girişin engellenmesinin Fransız yetkililerin doğrudan baskısından kaynaklandığını teyit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kamplarda çoğu Fransız olan Avrupalıların tutulduğu ve durumun kötü olduğu vurgulanan açıklamada, kamplarda tutulan çocuklar için acil önlem alınması gerektiği kaydedildi.

Fransa'nın terör örgütüyle ilişkisi bir kez daha gözler önüne serildi

Fransız milletvekillerinin bu açıklaması, Fransa'nın terör örgütü PKK/YPG ile iş birliği halinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.