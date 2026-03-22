AA 22.03.2026 06:27

Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki İsrail askerlerine roketlerle saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde İsrail askerleri ve askeri araçların bulunduğu çeşitli noktaları roket atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki İsrail askerlerine roketlerle saldırı düzenledi

Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail askerleri ve askeri araçların, ülkenin güneyinde sınır hattındaki Udeyse beldesinde bulunan Hazzan Tepesi, Merkeba beldesindeki Cebel Verde ve Muheysibat Tepesi’nde roketlerle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sınırdaki Hıyam kentinin güneyinde İsrail'in yeni oluşturduğu Hamamis mevzisi ile Vadi el-Asafir bölgesinde bulunan İsrail askerlerinin de roket atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre bir milyonu geçtiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Hizbullah Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 4 bin 455 saldırı düzenledi
SON HABERLER
07:27
Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
07:15
Mersin-Antalya kara yolundaki heyelan kamerada
06:59
İran, tahran semalarında SİHA düşürüldüğünü açıkladı
06:43
İran: Düşman tamamen teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz
06:22
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 4 bin 455 saldırı düzenledi
06:19
Beykoz'da Mahmud Efendi Camii'nde çıkan yangın söndürüldü
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
