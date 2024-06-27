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Dünya
AA 27.06.2024 22:19

Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki bir üssü hedef aldık

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üssü hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki bir üssü hedef aldık

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait Kuzey Komutanlığına bağlı Birya Kışlasındaki füze ve hava savunma ana üssünün onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, üssün, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti ve Sahmar kasabasına düzenlediği saldırıya karşılık hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 40 roket atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyini hedef alan roketlerden bazılarının Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirilirken, saldırının Lübnan'ın güneyinde bir Hizbullah mensubunu öldürmesinden sonra düzenlendiği vurgulandı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

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