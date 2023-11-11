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Dünya
AA 11.11.2023 13:11

Hizbullah, İsrail’e ait askeri bir hedef ile aracı tam isabetle vurduğunu duyurdu

Lübnan’daki Hizbullah, sınır üzerinde yer alan İsrail’e ait askeri bir hedef ile aracın tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

Hizbullah, İsrail’e ait askeri bir hedef ile aracı tam isabetle vurduğunu duyurdu

Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki topraklardan İsrail’e yönelik düzenlenen saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail’e ait Yarun beldesi karşısında yer alan Karantine Tepeleri’ndeki askeri bir aracın tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail’in yine sınır üzerinde yer alan Ramim askeri noktasının güdümlü füze ile hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah, açıklamada söz konusu saldırıların Gazze’deki Filistinlilerle dayanışma için gerçekleştirildiğini vurguladı.

Lübnan’ın güneyi ve İsrail’in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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