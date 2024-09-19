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Dünya
AA 19.09.2024 00:15

Hizbullah çağrı cihazları ve telsiz patlamalarının ardından ilk kez İsrail'i hedef aldığını duyurdu

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefin vurulduğu belirtildi.

Hizbullah çağrı cihazları ve telsiz patlamalarının ardından ilk kez İsrail'i hedef aldığını duyurdu

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalamasına misilleme olarak çok sayıda roket ve topçu atışlarıyla İsrail askeri mevzilerinin hedef alındığı kaydedildi.

Bu saldırılar, Lübnan'da üst üste iki gün çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasından sorumlu tutulan İsrail'e yönelik ilk saldırı olma özelliği taşıyor.

Katil İsrail ordusu Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı.

Ordunun açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait füze rampaları, binaları ve altyapıyı hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona yerleşim birimine 25 roketin atıldığı ve herhangi bir kayıp yaşanmadığı kaydedildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde ise Kiryat Şmona yerleşim biriminde birkaç noktada Lübnan'dan atılan roketler sonucu yangın çıktığı belirtildi.

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