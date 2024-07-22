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Dünya
AA 22.07.2024 16:08

Hırvatistan'da yaşlı bakımevine silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Hırvatistan'ın Daruvar şehrinde yaşlı bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Hırvatistan'da yaşlı bakımevine silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Daruvar kentindeki yaşlı bakımevine silahlı bir kişinin saldırı düzenlediği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Polis, 20 kişinin kaldığı yaşlı bakımevine giren saldırganın 5 kişiyi öldürdüğünü, çok sayıda kişiyi yaraladığını açıkladı.

Yerel medyada, saldırının ardından gözaltına alınan saldırganın 51 yaşında emekli asker ve bakımevinde kalanlardan birinin yakını olduğu belirtildi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, olayın kendisini şok ettiğini belirtti. Silah kontrolü başta olmak üzere toplumda şiddeti önlemek için ilgili kurumlara daha fazlasını yapmaları çağrısında bulunan Milanovic, suça karışanların cezalandırılması için hızlı bir soruşturma yapılmasını beklediğini kaydetti.

Başbakan Andrej Plenkovic ise 5 kişinin öldürülmesinin kendilerini dehşete düşürdüğünü, olayın tüm yönleriyle soruşturulacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Davor Bozinovic de polisin saldırganı gözaltına aldığını, soruşturmanın sürdüğünü, olayla ilgili tüm gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

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