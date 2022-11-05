Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: The New Indian Express
Hindistanlı çocuk kendisini ısıran kobrayı ısırarak öldürdü
[Fotograf: AA]
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde 8 yaşındaki bir çocuk tarafından iki kez ısırılan zehirli kobra öldü.
Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde sekiz yaşındaki bir çocuk, evinin arka bahçesinde oynarken kobra tarafından ısırıldı.
Koluna dolanan kobrayı üzerinden atamayan çocuk çareyi zehirli kobrayı ısırmakta buldu. Kobrayı iki kez ısıran çocuk, sürüngeni öldürdü.
The New Indian Express'e konuşan çocuk, "Yılan elime dolandı ve beni ısırdı. Çok acı çekiyordum. Kurtulamayınca iki kere sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.
Ailesine durumu anlattıktan sonra, kobranın herhangi bir zehir salmadığı anlamına gelen "kuru bir ısırık" aldığı anlaşıldı.
Hastaneden tahliye edilen çocukta herhangi bir rahatsızlık bulunmuyor.
Etiketler: Hindistan
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