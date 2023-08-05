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Dünya
AA 05.08.2023 22:14

Hindistan'ın kuzeyindeki şiddet olaylarına karışanların ev ve dükkanları yıkılıyor

Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde yetkililer, Hindu-Müslüman çatışmalarına yol açanlara ait olduğu değerlendirilen ev ve dükkanları yıkıyor.

Hindistan'ın kuzeyindeki şiddet olaylarına karışanların ev ve dükkanları yıkılıyor
[Fotograf: AP]

Eyalete bağlı Nuh ilçesi yetkilileri, şiddet olaylarının geliştiği bölgede orman arazisine kaçak olarak inşa edildiği iddiasıyla bazı yapıları yıktı.

Indian Express gazetesinin haberine göre, Nuh ilçesi Sulh Hakimi Ashwani Kumar, yıkılan yapıların sahiplerine önceden tebligat yapıldığını ve bazı yapı sahiplerinin de geçit töreni sırasında şiddet olaylarına karıştığını iddia etti.

Yetkililer, yıkılan ev ve iş yeri sayısını açıklamazken yerel basındaki haberlere göre, yıkılan yapı sayısı 200'ü aştı.

Haryana İçişleri Bakanı Anil Vij, basına yaptığı açıklamada, eyalette Hindu-Müslüman çatışmalarına yol açan olaylarla bağlantılı 216 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Öte yandan, bölgedeki şiddet olaylarında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 20'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Haryana'daki toplumsal şiddet olayları

Haryana eyaletine bağlı Müslümanların yoğunlukta olduğu Nuh ilçesinde, 31 Temmuz'da, Hindu grupların düzenlediği geçit töreni sırasında çatışmalar meydana gelmişti.

Şiddet olayları, komşu ilçe Gurugram da dahil bazı bölgelere sıçrarken Gurugram'da, aşırı milliyetçi Hindu grupları, Müslümanlara ait iş yerlerini ve bir camiyi ateşe verip bir imamı öldürmüştü.

Artan şiddet olaylarının ardından bölgeye güvenlik gücü takviyesi yapılarak sokağa çıkma yasağı ve internetin askıya alınması gibi önlemlere başvurulmuştu.

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