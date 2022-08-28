Hindistan’ın Noida kentinde yasadışı olarak inşa edilen iki yüksek bina 3 bin 500 kilogramdan fazla patlayıcı kullanılarak patlatıldı.

Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde ve 32 katlı olan ikiz kuleler yasa dışı yollarla yapıldığı tespit edildikten sonra yıkıldı.

Yıkımdan sonra göğe yükselen toz bulutları sebebiyle göz gözü görmedi.