Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 13:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Hindistan'ın `ikiz kule`si patlayıcıyla yıkıldı
Hindistan’ın Noida kentinde imar planına aykırı olarak inşa edilen `ikiz kuleler`, patlayıcıyla yıkıldı.
Hindistan’ın Noida kentinde yasadışı olarak inşa edilen iki yüksek bina 3 bin 500 kilogramdan fazla patlayıcı kullanılarak patlatıldı.
Yaklaşık 100 metre yüksekliğinde ve 32 katlı olan ikiz kuleler yasa dışı yollarla yapıldığı tespit edildikten sonra yıkıldı.
Yıkımdan sonra göğe yükselen toz bulutları sebebiyle göz gözü görmedi.
Etiketler: Hindistan
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