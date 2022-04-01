BBC’nin haberine göre, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah yaptığı açıklamada, Nagaland, Assam ve Manipur eyaletlerinin bazı bölgelerinde uygulanan AFSPA'ya, bugün itibarıyla son verildiğini bildirdi.

Assam eyaletinde 1990’dan bu yana yürürlükte olan isyan karşıtı yasanın 23 bölgeden tamamen geri çekildiğini belirten Shah, bir bölgede ise kısmen kaldırıldığını açıkladı.

AFSPA'nın, Manipur eyaletinin 6 bölgesindeki 15 karakolda ve Nagaland eyaletinin 7 bölgesindeki 15 karakolda kaldırıldığı ifade edildi.

Söz konusu karar Assam, Nagaland ve Manipur eyalet başkanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Yasası nedir?

İnsan hakları savunucuları, ülkede tartışma yol açan AFSPA’nın yürürlükten kaldırılması için uzun yıllar boyunca çağrıda bulunmuştu.

Hindistan, ayrılıkçı hareketleri bastırmak için 1958'de Silahlı Kuvvetler AFSPA'yı çıkarmıştı.

İlk olarak Manipur eyaletinde uygulanmaya başlayan yasa, daha sonra diğer eyaletlerde de yürürlüğe girmişti.

Silahlı Kuvvetler Özel Yetki Yasası (AFSPA), kuzeydoğu eyaletleri ile Keşmir'in Hindistan kontrolü altındaki kısmında uygulanıyor ve askerlere, şüpheli gördükleri kişileri öldürme yetkisi tanıyor. Mahkeme emri olmadan arama yapma ve tutuklama yetkisine de sahip olan askerler, eylemleri için hiçbir şekilde yargılanmıyor.