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Dünya
AA 19.06.2023 16:34

Hindistan'dan, Modi'nin ABD ziyareti öncesi 31 İHA alımına onay

Hindistan Savunma Tedarik Konseyi (DAC), Başbakan Narendra Modi'nin 21 Haziran'da ziyaret edeceği ABD'den uzun süre yüksek irtifada uçabilen, 3 milyar dolar değerindeki 31 insansız hava aracının (İHA) alınmasına onay verdi.

Hindistan'dan, Modi'nin ABD ziyareti öncesi 31 İHA alımına onay
[Fotograf: Reuters]

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh başkanlığındaki Savunma Tedarik Konseyi, ülkenin deniz ve kara savunmasını güçlendirmek için tedarik edilecek 15 "MQ-9B SeaGuardian" ve 16 "MQ-9B SkyGuardian" insansız hava aracı alımı kararını onayladı.

Onay kararının, Modi'nin ABD ziyaretinden önce alınması dikkati çekti.

Modi'nin ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmede tarafların Hindistan'da ortak jet motoru üretimini ve İHA alımını kapsayan anlaşmayı resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Alımına onay verilen 31 İHA'nın maliyeti 3 milyar doları aşacak.

Üretimin Hindistan'da yapılması önerisi

İlk sevkiyatın 10 adetle sınırlandırılması öngörülürken teslimatın tarihi ise henüz bilinmiyor. Sonraki aşamada da dronlarda kullanılacak füze ve bombalar sevk edilecek.

Modi hükümeti, tüm İHA'ları ve mühimmatı ABD'den direkt satın almak yerine araçlarda kullanılacak mühimmatın Hindistan'da üretilmesini teklif edecek.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, insansız hava araçlarının hepsinin ABD'de üretilmeyebileceğini söyledi.

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