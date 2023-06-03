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Dünya
AA 03.06.2023 01:24

Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 207’ye yükseldi

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 207'ye çıktı, kazada 900'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'daki tren kazasında ölü sayısı 207’ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

The Hindu gazetesinin haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, 2'si yolcu 1’i yük olmak üzere 3 trenin karıştığı, dün yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada 207 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.

Demir yolu yetkilisi, kazaya karışan yolcu trenlerinin, Coromandel Express ve Yashwatpur-Howrah Ekspress’e ait olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan Coromandel Express yolcu treninin, Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi.

Orissa eyaleti üst düzey yetkililerinden Pradeep Jena, bölgeye 75 ambulans ve 500'den fazla polis ve kurtarma ekibi sevk edildiğini söyledi.

Kurtarma çalışmalarına yerel halkın da destek verdiği aktarıldı. Kaza sonrası 34 tren seferi iptal edildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "talihsiz kaza" nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ve yakınlarını kaybeden ailelerin acısını paylaştığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise attığı tweet ile kazaya ilişkin Demiryolu Bakanı ile görüştüğünü ve kazadan etkilenenlere gerekli tüm desteğin verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Modi, yakınlarını kaybeden ailelere başlığı, yaralılara şifa diledi.

Hindustan Times, 3 trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 50 kişinin öldüğünü, 300'den fazla kişinin yaralandığını belirtmişti.

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Hindistan Tren Kazası
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