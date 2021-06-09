Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan’da trafik kazası: 15 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Kampur kenti yakınlarında bir otobüs ile iş makinesinin çarpışması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Sachendi bölgesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı.
Polis, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine Ulusal Yardım Fonu’ndan yardım yapılacağını duyurdu.
Yetkililer, kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirtti.
Etiketler: Hindistan Trafik Kazası
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