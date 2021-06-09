Sachendi bölgesinde yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı.

Polis, kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.​​​​​​​

Hindistan Başbakanı Narendra Modi kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine Ulusal Yardım Fonu’ndan yardım yapılacağını duyurdu.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirtti.