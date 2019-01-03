Ülke basınında yer alan habere göre, Odişa eyaleti Başbakanı Naveen Patnaik, Kendrapara bölgesinde Mahanadi Nehri'nde çoğu çocuk çok sayıda kişiyi taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin kaybolduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk olduğunu ifade eden Patnaik, kurbanların ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Teknenin kapasitesinden fazla yolcu taşıdığını belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA