Hindistan Başbakanı Narendra Modi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, halkın 3 Mayıs'a kadar evlerinde kalmayı sürdürmesi talimatı verdiğini açıkladı.

3 Mayıs'a kadar her Hindistanlının tecrit altında yaşayacağını belirten Modi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm Hindistanlılardan talebim şu; yeni tip koronavirüsün diğer bölgelere yayılmasını önleyelim. Ülke, sosyal mesafe ve tecritten büyük fayda sağladı. Sadece ekonomik açıdan bakarsak pahalıya mal olduğu görülür. Büyük bedel ödemek zorundaydık. Ancak Hindistanlıların yaşamlarıyla kıyaslanamaz."

Hindistan'da COVID-19'dan 358 kişi öldü, 10 bin 541 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.