Dünya
Hindistan'da otobüs kamyonla çarpıştı: 9 ölü, 15 yaralı25 Kasım 2019 Pazartesi 22:55 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 23:04
Hindistan'ın kuzeyinde bir otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
Hindistan basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri, Uttar Pradeş eyaletinde Fatehpur'dan Banda istikametine giden otobüsle karşı yönden gelen kamyonun çarpışması sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kazada yaralanan 15 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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