Haber Giriş: 9 Kasım 2021 Salı 18:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan’da kontrolden çıkan araç motosikletlerin arasına daldı
Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde bir araç kontrolden çıkarak motosikletlerin arasına daldı. Kaza sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki Jodhpur kentinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan beyaz bir araç seyir halindeki motosiklet ve bisikletlerin arasına daldı.
Yayalara da çarpan araç çöp konteynerine çarptıktan sonra durdu.
Meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Aracın aşırı hız yaptığı tespit edildi
Kazanın ardından olay yeri güvenlik kordonuna alınırken cadde geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, aracın aşırı hız yaptığı bu nedenle kontrolünü kaybettiği bilgisi verildi.
Etiketler: Hindistan Trafik Kazası
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