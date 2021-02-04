Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 00:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan'da ilginç olay: Su sandığı dezenfektanı içti
[Fotoğraf: DHA]
Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir etkinlikte susayan konuşmacı masadaki şişeyi kafaya dikti. Su sandığı dezenfektanı içen kişi salonda gülüşmelere neden oldu.
Mumbai'de bütçe görüşmeleri toplantısına katılan Ramesh Pawar adlı konuşmacı, sandalyesine oturduktan sonra masada duran şişeye uzandı, içmeye kalktı.
Pawar, şişeden bir yudum aldı. Ancak şişedeki sıvının dezenfektan olduğunu fark ederek hemen tükürdü.
Program görevlileri talihsiz adama hızla su verdi. Pawar bu kez sudan bir kaç yudum alıp şişeyi hemen önüne koydu.
Yaşanan o anlar salonda gülüşmelere neden oldu.
Etiketler: Hindistan
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