Hindistan'da heyelan: 27 kişi hayatını kaybetti

Muson yağmurlarının vurduğu eyaletteki bazı ilçelerin çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlara maruz kaldığı ve bugün 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Ölü sayısının 27’ye yükseldiği bölgede kurtarma çalışmaları sürüyor.

Diğer yandan Munnar kentinde mahsur kalan 30 turisti kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bölgede 24 saat içerisinde yağışların artacağı ve şiddetli olacağı belirtildi. İdukki Barajı’nda su seviyesinin hızla yükseldiği ve iki barajın daha açıldığı aktarıldı.

Öte yandan dün uçuşların aksadığı Cochin Uluslararası Havalimanı’nda trafiğin bugün normale dönüldüğü belirtildi.

Kaynak: AP, İHA