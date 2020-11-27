Başkent Yeni Delhi'ye yürümeye çalışan binlerce çiftçi, Haryana eyaleti ile Delhi birlik toprağı sınırında güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaştı.

Polisin kamyonlar, kargo konteynerleri ve beton bloklarla oluşturduğu barikatı traktörlerle açan çiftçiler, burada oturma eylemi yaptı.

Çiftçiler, yeni yasaları protesto için Pencap ve Huyana eyaletlerindeki karayollarında 2 aydır oturma eylemleri düzenliyor.

Yeni tarım yasaları

Hindistan'da tarım sektörüne serbestlik getiren 2 yasal düzenleme, parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha) tarafından 20 Eylül'de onaylanarak yürürlüğe girmişti.

"Çiftçilerin Ürün Satış ve Ticaretinin Teşvik Edilmesi ve Kolaylaştırılması Yasası", "Çiftçileri Koruma ve Güçlendirmeye Yönelik Fiyat Güvenceli Tarım Hizmetleri Yasası" olarak adlandırılan düzenlemeler, devlet kontrolündeki tarım piyasasındaki destekleme fiyatı uygulamasını sonlandırarak çiftçilere zarar vereceği gerekçesiyle eleştirilere yol açmıştı.

İlk yasa, çiftçilere ürünlerini bölgesel toptancı pazarları dışında alıcılara doğrudan satma olanağı sağlarken, ikinci yasa üretici birliklerini asgari ürün fiyatlarını belirleme konusunda yetkilendiriyor.

Tarım sektörü, Hindistan'ın 2,9 trilyon dolarlık Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 15'ini oluştururken, 1,3 milyarı aşan ülke nüfusunun yarısından fazlası geçimini topraktan sağlıyor.