Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da can kaybı 6 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüsten (COVID-19) ölenlerin sayısı 6 bin 75'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden 260 kişiyle toplam can kaybının 6 bin 75'e ulaştığı bildirildi.
Ülkede 24 saatte 9 bin 34 vaka kayda geçerken, bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu. Yeni tespit edilenler ile toplam vaka sayısı 216 bin 919'a ulaştı.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7'inci ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: hindistan hindistan'da koronavirüsSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 12:38
Sıradaki Haber
Belçika'da COVID-19 vakası sayısı 59 bine yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz