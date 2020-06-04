Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden 260 kişiyle toplam can kaybının 6 bin 75'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 24 saatte 9 bin 34 vaka kayda geçerken, bununla günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu. Yeni tespit edilenler ile toplam vaka sayısı 216 bin 919'a ulaştı.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vakanın tespit edildiği 7'inci ülke konumunda bulunuyor.